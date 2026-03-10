Ολοκληρώθηκε η 10η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.230.000 ευρώ μετά από το 8ο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 10η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 32382, σειρά η 4η και στοιχείο το Ε.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε χρηματοδότηση του μεγάλου λαχνού της κλήρωσης.

Ο αριθμός 72279 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=IBmc0HqtY-E&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=1}