Sneak preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Γιατί ρε Πατέρα;».

Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στο 18ο επεισόδιο

Ο Νίκος θέλει να πάει στο σημείο που χάθηκε ο σταυρός του Ζαμαγιά προκειμένου να τον βρει, ενώ η «απαγωγή» της Μαλεφιτσάκη έχει αναστατώσει τόσο την Αντιγόνη όσο και την Διαμάντω, με αποτέλεσμα να συμβεί κάτι unbelievable!

{https://www.youtube.com/watch?v=PxSqlmridck}

Παράλληλα, η Χρυσώ πληγώνεται από κάτι που βλέπει, ενώ η Τίνα εξακολουθεί να είναι στον κόσμο της. Ο Φιλίππου συνεχίζει να παρακολουθεί τους ήρωες και τελικά κάποιοι θα περάσουν το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος…

{https://www.youtube.com/watch?v=YYGnITnt-bA}