O Akylas συνεχίζει το promo tour του και «κατακτά» το ευρωπαϊκό κοινό της Eurovision.

Ο Akylas είναι ο καλλιτέχνης που αναδείχθηκε μέσα από τη σκηνή του Sing fir Greece ως ο εκπρόσωπος της φετινής ελληνική αποστολής στη Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης φαίνεται να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες μέχρι τη μεγάλη βραδιά του τελικού, ενώ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις πρόβες του.

Στα πλαίσια των προετοιμασιών ο Akylas συνεχίζει το promo tour του κερδίζοντας την προσοχή των φαν της Eurovision.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά από τον εθνικό τελικό της χώρας, ο 27χρονος καλλιτέχνης, βρέθηκε στον εθνικό τελικό της Σερβίας και ακολούθησε η σκηνή του Σαν Μαρίνο.

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», έγιναν γνωστές και οι επόμενες στάσεις του.

Συγκεκριμένα, επόμενος σταθμός στην περιοδεία του Akyla, φαίνεται να είναι το Όσλο στις 21 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου θα βρεθεί στην ελληνική κοινότητα Βρυξελλών στο Βέλγιο.

Παράλληλα, το «Ferto» φαίνεται να κερδίζει έδαφος και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 11 Μαρτίου, αναμένεται να βγει στη δημοσιότητα και το επίσημο βίντεο κλιπ της συμμετοχής του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz0t0xo7d6p?integrationId=40599y14juihe6ly}