Το μήνυμα της δισκογραφικής εταιρείας που εκπροσωπεί τον Akyla για τη δημιουργία και προώθηση προϊόντων με το «Ferto» χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Ο Akylas βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη σκηνή της Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη. Ο 27χρονος καλλιτέχνης, έχει ήδη ξεκινήσει το promo tour και έχει δώσει το «παρών» στον εθνικό τελικό της Σερβίας, αλλά και στον ημιτελικό του Σαν Μαρίνο.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν επίσημα από τη δισκογραφική εταιρεία ενδύματα και κονκάρδες με το λογότυπο του τραγουδιού του «Ferto», όπως και κομμάτια από το χαρακτηριστικό σκουφάκι που φοράει ο Akylas στις εμφανίσεις του.

Η δισκογραφική εταιρεία του καλλιτέχνη, προκειμένου να διασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα, προχώρησε σε ειδική ανακοίνωση όπου αναφέρει πως σε οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη χρήση του λογότυπου θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» προβλήθηκε η εν λόγω ανακοίνωση η οποία αναγράφει:

«Ενόψει της ευρείας διάχυσης στην αγορά εποχικών και όχι μόνο εμπορικών προϊόντων που φέρουν την εικόνα, τα διακριτικά γνωρίσματα/ εμπορικά σήματα και στοιχεία της προσωπικότητας του καλλιτέχνη Akyla, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι το μόνο επίσημο merchandise του καλλιτέχνη Akylas είναι εκείνο που παράγεται και διανέμεται αποκλειστικά από τν εταιρεία MINOS EMI μέσω του δικτύου επίσημων συνεργατών της. Οποιαδήποτε άλλο εμπορικό προϊόν φέρει την εικόνα, τα διακριτικά γνωρίσματα ή/ και εμπορικά σήματα του άνω καλλιτέχνη ή/ και ενσωματώνει σύνολο ή μέρος του ηχογραφήματος «Ferto» ή/ και του τίτλου και στίχων αυτού είναι μη αδειοδοτημένο και οποιαδήποτε χρήση και προώθηση του συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του καλλιτέχνη όσο και της εταιρείας μας. Σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη νομική ενέργεια κατά παντός υπευθύνου που παραβιάζει τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα του καλλιτέχνη μας. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να απέχετε από οποιαδήποτε προβολή, προώθηση και παρουσίαση των εν λόγω προϊόντων στις εκπομπές σας καθώς η μη συμμόρφωση οποιουδήποτε προσώπου ή επιχείρησης με τα ανωτέρω θα επισύρει άμεσα τις νομικές συνέπειες. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgvks5hl9l55?integrationId=40599y14juihe6ly}