Ποιες είναι οι χώρες που προηγούνται του Akyla στα προγνωστικά για τη Eurovision 2026;

Ο Akylas είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο στη Βιέννη. Ο 27χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την ημέρα που θα βρεθεί στη μεγάλη σκηνή του θεσμού, ενώ με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει και το promo tour εκτός συνόρων.

Ειδικότερα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου βρέθηκε στη Σερβία όπου έδωσε το παρών στον εθνικό τελικό και λίγες ημέρες αργότερα τραγούδισε στη σκηνή του Σαν Μαρίνο για τον ημιτελικό.

Ο Akylas από την ημέρα που ήρθε στη δημοσιότητα το τραγούδι του, «Ferto», κατάφερε να γίνει viral εντός και εκτός συνόρων, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν στην δεύτερη θέση των προγνωστικών.

Η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην πρώτη θέση, με την Δανία και το «Før Vi Går Hjem», να «κλέβει» την δεύτερη θέση από τον έλληνα εκπρόσωπο.

Σύμφωνα με τη χθεσινή κατάταξη ο Akylas βρισκόταν στην τέταρτη θέση, ενώ σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου έχει βρεθεί στην 5η θέση της κατάταξης.

Όπως αποκαλύφθηκε και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» οι χώρες που προσπέρασαν το «Ferto», εκτός της Φινλανδίας και της Δανίας, είναι η Αυστραλία και το Ισραήλ, που ακόμη δεν έχει ανακοινώσει το τραγούδι που θα συμμετάσχει.

Παρά ταύτα ο δημοσιογράφος της εκπομπής, εξήγησε πως τα προγνωστικά είναι εύκολα μεταβλητά και η πτώση είναι αναμενόμενη καθώς όλο και περισσότερες χώρες ανακοινώνουν τις συμμετοχές τους.

