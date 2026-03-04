Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε με το Αλ Τσαντίρι Νιουζ για να σατιρίσει την επικαιρότητα.

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σατιρίζοντας τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας και της κοινωνίας.

Ο γνωστός κωμικός, έδωσε για μία ακόμη φορά τη δική του χροιά στα γεγονότα, έχοντας στο στόχαστρο τον Νίκο Ευαγγελάτο. Αυτή τη φορά, αξιοποίησε με χιουμοριστικό τρόπο τα γραφικά που χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος στη δική του εκπομπή «μπαίνοντας» ο ίδιος μέσα σε αυτά.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, εμφανίστηκε «παγιδευμένος» στις φυλακές Δομοκού προσπαθώντας να κρυφτεί από το όπλο του δράστη, φωνάζοντας:

«Νίκο κινδυνεύω… Ποιον αρχιφύλακα, εμένα σημαδεύει. Νίκο, εμένα σημαδεύει…» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός κωμικός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu9knlfqfqh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επόμενο θέμα για τον Λάκη Λαζόπουλο, ήταν το «Παγκόσμιο πρωτάθλημα κραυγής γλάρου», όπου διακωμωδώντας το έφερε στο προσκήνιο τον Νίκο Κοκλώνη και την κραυγή που ακούστηκε από εκείνον όταν άνοιξε το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και από μέσα ξεπήδησαν μπαλόνια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu9g86slfzt?integrationId=40599y14juihe6ly}