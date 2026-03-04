Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Cenergy Holdings.

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 η Cenergy Holdings, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

Οι πωλήσεις του ομίλου ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15% σε σύγκριση με το 2024. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη δραστηριότητα τόσο στον τομέα των καλωδίων όσο και σε αυτόν των σωλήνων χάλυβα, οι οποίοι αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες δραστηριότητας της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 348 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39%.

Σημαντικό στοιχείο για τις προοπτικές του ομίλου αποτελεί το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο στο τέλος του 2025 έφτασε τα 3,4 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας ισχυρή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με καθαρό δανεισμό 204 εκατ. ευρώ και δείκτη μόχλευσης στο 0,6x, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και τη συνετή διαχείριση κεφαλαίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, σημείωσε ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά σημαντικής προόδου για τον όμιλο, με ισχυρή ανάπτυξη και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του. Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις μονάδες παραγωγής καλωδίων και σωλήνων έχουν ήδη αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στον τομέα της μεταφοράς ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του τομέα καλωδίων, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 20% και έφτασε τα 1,46 δισ. ευρώ, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για υποβρύχια και χερσαία καλωδιακά έργα που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Αντίστοιχα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις, με πωλήσεις περίπου 597 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς συνεχίστηκε η υλοποίηση μεγάλων ενεργειακών έργων και αγωγών διεθνώς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, ποσό αυξημένο κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, στηριζόμενο στην ισχυρή ζήτηση για έργα ενεργειακών υποδομών, στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας και στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που διαθέτει ήδη ο όμιλος.