Το νέο επεισόδιο του «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται το Σάββατο 7 Μαρτίου με την Έλλη Κοκκίνου.

Το «Don’t Forget The Lyrics», με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, επιστρέφει το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 22:00 με ένα επεισόδιο γεμάτο ρυθμό, στρατηγική, δυνατές αναμετρήσεις και τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει!

Τέσσερις νέοι παίκτες ανεβαίνουν στη σκηνή αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τον Τελικό, όμως μόνο ένας θα καταφέρει να κάνει τη διαφορά.

Στον 1ο Γύρο, η Αλέξια, δασκάλα latin χορών με εκρηκτική παρουσία, μπαίνει στο πλατό με τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, βάζοντας… φωτιά στη σκηνή! Απέναντί της, ο Κωνσταντίνος, νοσηλευτής σε παιδιατρική μονάδα, που κάνει την είσοδό του με Λευτέρη Πανταζή και κερδίζει τις εντυπώσεις με τον αυθορμητισμό του.

Και οι δύο παίζουν στρατηγικά και συντηρητικά, κρατώντας δυνάμεις για τη συνέχεια. Η μάχη τους θα εξελιχθεί σε παιχνίδι τακτικής, όπου κάθε στίχος μετράει!

Στον 2ο Γύρο, ο Λεωνίδας είναι δυνατός παίκτης, με θετική ενέργεια και αυτοπεποίθηση, και μπαίνει με Νίκο Μακρόπουλο, κάνοντας σαφές από νωρίς πως ήρθε για να κερδίσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=V8qiUhk50YM}

Απέναντί του, η Μαριλένα επιλέγει Λένα Ζευγαρά και ανεβάζει από τα πρώτα λεπτά τον πήχη, συνδυάζοντας δυναμισμό και σκηνική παρουσία. Το δεύτερο ζευγάρι επιλέγει κινήσεις υψηλού ρίσκου, με τραγούδια που θα δοκιμάσουν τις αντοχές και των δύο.

Ο Ημιτελικός θα είναι καθαρά αντρική υπόθεση, με δυνατές ερμηνείες και ανατροπές που θα κρατήσουν την αγωνία στα ύψη.

Στον Τελικό, η βοήθεια ενός φίλου θα έρθει την πιο κρίσιμη στιγμή και θα αποδειχθεί σωτήρια! Θα είναι αρκετή για να χαρίσει τη μεγάλη νίκη;