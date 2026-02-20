Στα νέα επεισόδια της σειράς ο Στέφανος προετοιμάζεται για τη συνέντευξη που θα δώσει για τη σειρά που γράφει… Η δημοσιογράφος Καρασαββίδου, όμως, έχει άλλα σχέδια…
Ο Στέφανος προετοιμάζεται από το πρωί γιατί νωρίς το απόγευμα θα έρθει μια δημοσιογράφος να του πάρει συνέντευξη για τη σειρά που γράφει και να τον φωτογραφίσει με την οικογένειά του.
Η Ναταλία τον κοροϊδεύει που έχει τόση αγωνία για κάτι που η ίδια θεωρεί ασήμαντο. Τα παιδιά ετοιμάζουν ζαβολιά αφού κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Η Ναταλία συναντάει την Λουκία η οποία ήρθε κρυφά στην Αθήνα μόλις έμαθε ότι θα φωτογραφηθεί κι αυτή με τον διάσημο γιό της.
Ο Στέφανος αποφασίζει να κάνει μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του. Όταν έρχεται όμως η δημοσιογράφος τίποτα δεν πηγαίνει όπως τα υπολόγιζαν. Και την συνέντευξη τελικά δεν την δίνει εκείνος, αλλά η Ναταλία.
Guest: Μαριέλλα Σαββίδου
{https://www.youtube.com/watch?v=LdmteBgeOf8}
Στο επεισόδιο της Κυριακής…
Η Ναταλία πρέπει να φύγει για να παρακολουθήσει ένα τουριστικό συνέδριο στους Δελφούς.
Ο Στέφανος με τον Σάκη συνωμοτούν για να οργανώσουν στο σπίτι πάρτι με την παλιά τους την παρέα. Ο Σταύρος ετοιμάζει κι αυτός πάρτι στο γραφείο. Τα παιδιά αρνούνται να πέσουν στο κρεβάτι νωρίς αφού λείπει η Ναταλία.
Ο Θωμάς δίνει αγώνα για να πάρει την κόκκινη ζώνη στο Νιντζούτσου και μετά θα κάνει πάρτι στο σπίτι. Ο Στέφανος ψάχνει στην αποθήκη να βρει παλιά βινύλια. Η Ναταλία όμως έχει καλέσει στην Αθήνα τον Μιχάλη, να κάνει κουμάντο όσο λείπει.
Ο Μιχάλης είχε ειδοποιήσει και την Λουκία να είναι στο σπίτι για συμπαράσταση. Καταλήγουν όλοι μαζί να κάνουν ένα μεγάλο τρελό πάρτι. Μόνο που η Ναταλία δεν τα καταφέρνει να φτάσει στους Δελφούς.
Ο δρόμος έχει κλείσει από το χιόνι και οι ουρές για Παρνασσό, είναι ατέλειωτες. Το μόνο που της μένει είναι να γυρίσει πίσω.