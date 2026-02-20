Όλες οι εξελίξεις της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς»: Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 69

Η Φωτεινή στο νοσοκομείο ξυπνάει με τον Ορφέα δίπλα της κι έρχονται κοντά. Ο Λευτέρης τον βλέπει μαζί της και του κάνει επίθεση με τα πράγματα να ξεφεύγουν.

Η Ζωή καλεί τον Θεόφιλο για να σταματήσει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Ο Άγγελος της υπόσχεται να κάνει πίσω αυτός. Η Χαρούλα προειδοποιεί την Κατερίνα για τον Χάρη.

Ο Ορφέας ανακαλύπτει ότι ο Χάρης και η Σοφία βρίσκονται πίσω από το ατύχημα της Φωτεινής και Άννας και πάει να τους βρει στο αρχοντικό.

Εκεί πιάνονται στα χέρια Ορφέας και Χάρης, με τον Θεόφιλο να μπαίνει στην μέση και να τους χωρίζει. Ο Θεόφιλος δεν πιστεύει τα λεγόμενα του Ορφέα και τον διώχνει από το σπίτι.

Ο Ορφέας είναι αποφασισμένος να φύγει από το Ναύπλιο, ενημερώνει όμως πριν τον Άγγελο για το ατύχημα και του δίνει ένα γράμμα που προορίζεται για την Φωτεινή.

Η Φωτεινή σε απόγνωση βγαίνει να τον βρει. Ο Άγγελος είναι αποφασισμένος να τιμωρήσει τους Καλλιγάδες και να πάρει εκδίκηση.

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 70

Η Φωτεινή καταρρέει μετά την οριστική αποχώρηση του Ορφέα, παλεύοντας με ενοχές. Ο Λευτέρης συγκρούεται μαζί της, ενώ ο Άγγελος πείθεται πως το τροχαίο ήταν στημένο και αποφασίζει να χτυπήσει τους Καλλιγάδες εκεί που πονάνε.

Στο σπίτι Καλλιγά επικρατεί φόβος, καχυποψία και εσωτερικές ρωγμές, καθώς ο Θεόφιλος αρχίζει να υποψιάζεται τους δικούς του. Ο Άγγελος κινείται αθόρυβα, κλείνει μια καταστροφική οικονομική συμφωνία και προειδοποιεί πριν την τελική του κίνηση.

Στο φινάλε, εμφανίζεται στο αρχοντικό και αποκαλύπτει στον Θεόφιλο ότι το σπίτι του δεν του ανήκει πια, σηματοδοτώντας την αρχή της απόλυτης πτώσης του.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 20:00

Επεισόδιο: 71

Ο Θεόφιλος καταρρέει όταν μαθαίνει πως το σπίτι κατάσχεται και πως ο αγοραστής είναι ο Άγγελος Μανιάτης.

Η Φωτεινή, έγκυος και συναισθηματικά διαλυμένη, υποφέρει από την εξαφάνιση του Ορφέα, ενώ η οικογένεια προσπαθεί να τη στηρίξει.

Ο Λευτέρης συγκρούεται άσχημα με την Άννα, δημιουργώντας ρήγμα στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τροχαίο.

Η Σοφία επιχειρεί να συμμαχήσει με τον Άγγελο για να καταστρέψουν τον Θεόφιλο. Στο μεταξύ ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του.