Με διαφορετικό καθεστώς για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα κυλήσει η Δευτέρα 1 Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Αν και η συγκεκριμένη εορτή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν λόγω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή επιχειρησιακής πρακτικής.

Την ίδια ώρα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές,όπως επίσης σχολεία και φροντιστήρια, ενώ τα σούπερ μάρκετ και η αγορά αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα και δεν επηρεάζει το λιανεμπόριο. Κανονικά θα λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές της χώρας ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή παγιωμένα έθιμα που διαφοροποιούν την εικόνα.

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι ακριβώς θα ισχύσει στην περιοχή τους.