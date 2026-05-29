Μέσα σε ένα λεπτό έληξε η μονομαχία του αποψινού «The Chace».

Αναπάντεχη ήταν η σημερινή μονομαχία του «Αδέκαστου» με τους παίκτες του «The Chace», καθώς μέσα σε ένα λεπτό κατάφερε να τους κάνει να χάσουν το προβάδισμα.

Η Μαρία Μπεκατώρου στα πλαίσια του παιχνιδιού, έκανε τις απαραίτητες ερωτήσεις στους παίκτες της, με εκείνους να συγκεντρώνουν δέκα σωστές απαντήσεις.

Λίγο αργότερα, ο Chaser, έκανε την εμφάνισή του στο πλατό με σκοπό να αναμετρηθεί μαζί τους, ωστόσο όπως όλα έδειξαν φάνηκε να είναι… εύκολη υπόθεση για εκείνο.

Μέσα σε ένα λεπτό, κατάφερε να απαντήσει σε δέκα σωστές απαντήσεις, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες, κερδίζοντας τη μάχη.

Το αποτέλεσμα έκανε τη Μαρία Μπεκατώρου να νευριάσει κοιτώντας έντονα τον «Αδέκαστο». Παρ’ όλα αυτά, έσπευσε να τον συγχαρεί:

«Το είδατε το ματάκι μου πώς σας κοίταξε ε; Πώς δεν γυάλισε. Γυάλισε και παρά γυάλισε… Εντάξει, βέβαια να πούμε και κάτι, ασταμάτητος. Συγχαρητήρια, θα πω γιατί είμαι άνθρωπος πάνω απ’ όλα».

