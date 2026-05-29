Την ανάγκη επανασχεδιασμού των υποδομών με γνώμονα την ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό ανέδειξε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα του Economist με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά.

Ο επικεφαλής του ομίλου περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι οι γεωπολιτικές και οικονομικές σταθερές που χαρακτήριζαν τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πλέον ανατραπεί. Όπως σημείωσε, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα, σχεδιάζοντας με διαφορετικές παραδοχές και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κλιματική κρίση, την οποία χαρακτήρισε ως μια εξελισσόμενη πραγματικότητα και όχι ως μια μελλοντική απειλή. Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε νέα υποδομή θα πρέπει να ενσωματώνει εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας και υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία φαινόμενα και έκτακτες συνθήκες.

Ο κ. Περιστέρης χαρακτήρισε την Κρήτη «καθρέφτη της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας ότι το νησί συγκεντρώνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, από τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή έως την καινοτομία και την ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Εκτίμησε μάλιστα ότι η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ενεργειακής ανθεκτικότητας για ολόκληρη τη χώρα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, σημείωσε ότι πρόκειται για έργο που καθυστέρησε σημαντικά να υλοποιηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η διασύνδεση από μόνη της δεν αρκεί. Όπως τόνισε, απαιτείται και η ανάπτυξη εφεδρικών δυνατοτήτων ώστε το νησί να διασφαλίζει υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας σε περιόδους κρίσεων ή έκτακτων αναγκών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σύγχρονες υποδομές πρέπει να σχεδιάζονται με ορίζοντα δεκαετιών και να διαθέτουν πολλαπλή χρησιμότητα, αποκτώντας στρατηγικό χαρακτήρα πέρα από τα στενά οικονομικά κριτήρια. Όπως ανέφερε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επενδύει με ορίζοντα 20 έως 30 ετών, δίνοντας έμφαση στη διαχρονική αξία και λειτουργικότητα των έργων.

Ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρθηκε επίσης στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη χρειάζεται σύγχρονες υποδομές που να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις καθυστερήσεις που προκαλούνται από αντιδράσεις και χρονοβόρες διαδικασίες, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο σε κρίσιμα έργα.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων με τη στήριξη ιδιωτικών κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα και μεγαλύτερη ρευστότητα. Όπως ανέφερε, οι υποδομές αποτελούν επενδύσεις μακράς πνοής που απαιτούν υπομονή και σταθερότητα, καθώς συχνά χρειάζονται δεκαετίες για να αποδώσουν.

Τέλος, αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε υλικά και εξοπλισμό για τα έργα υποδομών και ενέργειας. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, ενώ προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα δυσκολεύει οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον.