Ο Τεντόγλου πέτυχε την έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φτάνοντας στα 8,49 μ. στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού, πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Το περασμένο Σάββατο (23/5), ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης είχε προσγειωθεί στα 8,46 μ. στο Diamond League της Σιαμέν, ισοφαρίζοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος, που κατείχε ο Πορτογάλος Γκέρσον Μπαλντέ. Σήμερα, ο Τεντόγλου φρόντισε να περάσει μόνος πρώτος.

Στη Λεμεσό, ξεκίνησε τον αγώνα του με άλματα στα 8,04 μ., 8,14 μ. και ακολούθησε ένα άκυρο και προσπάθειες στα 8,29 μ. και 8,29 μ., αλλά είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Την έκτη φορά που σηκώθηκε από το σκάμμα, είχε φτάσει στα 8,49 μέτρα.

Είναι η έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και το μεγαλύτερο άλμα που πετυχαίνει από το 2024, όταν με 8,65 μ. έφτασε ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Επίσης, βελτίωσε το δικό του ρεκόρ αγώνων.

Το άλμα του Τεντόγλου στα 8,49 μ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-divbay5lwi6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Να δείτε και το επί κοντώ τώρα»

Στις πρώτες δηλώσεις του, από τον αγωνιστικό χώρο, ο Μίλτος Τεντόγλου παραδέχθηκε ότι ήθελε πάρα πολύ να κάνει το ρεκόρ αγώνων, γιατί «κάθε χρόνο προσπαθώ και δεν μπορώ. Επιτέλους το έκανα και το έκανα μεγάλο».

Δίπλα στο σκάμμα καθόταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης εντυπωσιάστηκε από το άλμα του φίλου του στα 8,49 μέτρα, για το οποίο έσπευσε να τον συγχαρεί. Ο Τεντόγλου του το… ανταπέδωσε. «Ευχαριστώ πολύ όλους που με είδατε, να δείτε και το επί κοντώ τώρα», είπε στον κόσμο γελώντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-divbecucr5e9?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Αυτή θα είναι η καλύτερη χρονιά μου» - Το στοίχημα με τον Καραλή

Ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε πως η περσινή χρονιά, που δεν πήγε όπως θα ήθελε, τον πείσμωσε και τον δυνάμωσε. «Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερή μου», υποσχέθηκε.

«Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας, στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα κι εδώ επίσης. Και πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα που έχω το Diamond League στη Ρώμη θα κάνω κι εκεί μεγάλα άλματα», συμπλήρωσε.

Στις δηλώσεις του αποκάλυψε πως σε κάθε αγώνα βάζουν στοίχημα με τον Εμμανουήλ Καραλή, για το ποιος θα κάνει καλύτερη επίδοση. «Έχουμε δικό μας τρόπο να το υπολογίζουμε», σημείωσε. Τι πρέπει να κάνει στη Λεμεσό ο Καραλής για να τον ξεπεράσει; «Κοντά στα 6 μ., πάνω από τα 5,95 μέτρα. Άμα το κάνει, μπράβο του», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-divbqovaag7t?integrationId=40599y14juihe6ly}