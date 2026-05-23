Ο επόμενος αγώνας του αθλητή θα γίνει στις 29/5 στο μίτινγκ της Λεμεσού.

Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους άλτες του κόσμου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Σιαμέν στην Κίνα και κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8,46 μέτρα.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης μπήκε δυναμικά στον αγώνα, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Στην πρώτη του προσπάθεια «προσγειώθηκε» στα 8,37 μ., ενώ στη συνέχεια, με ένα εκπληκτικό δεύτερο έγκυρο άλμα στα 8,46 μ., «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους του παγκόσμιου στίβου.

Ο Τεντόγλου χρειάστηκε μόλις τρία άλματα για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του, σε έναν αγώνα που αποτέλεσε δυνατό τεστ ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που ακολουθούν μέσα στη χρονιά.

Πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή βρέθηκαν ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με άλμα στα 8,32 μ., ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8,29 μ.

