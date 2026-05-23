Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, έξω από κατάστημα εστίασης στην περιοχή του Μικρολίμανου, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Βίντεο - ντοκουμέντο από τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ φτάνουν στο σημείο για να παραλάβουν τον τραυματισμένο δραπέτη, γνωστό με το προσωνύμιο «Τίτι».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τον 42χρονο, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και καταζητούμενος για σοβαρές υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου.

Οι αστυνομικοί του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος φέρεται να αντέδρασε προτάσσοντας όπλο. Υπό τον φόβο ότι θα ανοίξει πυρ, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Στο βίντεο καταγράφεται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν την περιοχή και ασθενοφόρο να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Οι αρχές εντόπισαν δίπλα του τσάντα που περιείχε βαρύ οπλισμό, μεταξύ άλλων πυροβόλα όπλα και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση του ΤΕΕΜ για την εξουδετέρωση των εκρηκτικών.

