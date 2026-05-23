Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. κατά του παράνομου στοιχηματισμού, που τα τελευταία χρόνια εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τις αρχές να επιχειρούν να «σπάσουν» τα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τζίρο που ξεπερνά τις 170.000 ευρώ εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές στο Κιλκίς, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση αφορά οργανωμένο δίκτυο που δραστηριοποιούνταν σε παράνομες στοιχηματικές πρακτικές, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από τη δραστηριότητά του. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική λεία του κυκλώματος ανέρχεται σε τουλάχιστον 170.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της δράσης του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί στόχο των διωκτικών αρχών λόγω της οργανωμένης του δομής και των σημαντικών παράνομων κερδών που αποφέρει.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανακριτική διαδικασία για τη χαρτογράφηση της πλήρους δράσης του κυκλώματος, καθώς και για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.