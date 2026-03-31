Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ το 2020 στο Κιλκίς.

Τρεις αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές ποινές κάθειρξης για συμμετοχή, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, σε υποθέσεις που αφορούσαν παράνομες ανασκαφές, πλασματικές θεωρήσεις διαβατηρίων και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο του 2020 στο Κιλκίς, έπειτα από έρευνα της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ("αδιάφθοροι") της ΕΛ.ΑΣ, και περιλάμβανε συνολικά περισσότερους από 120 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων ακόμη δύο αστυνομικοί και πολλοί ιδιώτες.

Μετά από μια μακρά δικαστική διαδικασία, που διήρκεσε μήνες και περιλάμβανε πάνω από τριάντα συνεδριάσεις, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατέληξε στην ενοχή 54 ατόμων. Για τους υπόλοιπους, το δικαστήριο είτε αποφάσισε την αθώωσή τους είτε τους απάλλαξε, καθώς είχαν καταβάλει τους προβλεπόμενους δασμούς και τέλη. Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από δύο έως εννέα χρόνια.

Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στους καταδικασθέντες ποίκιλαν και, ανά περίπτωση, περιλάμβαναν παράνομες ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους, χρήση ανιχνευτών μετάλλων χωρίς άδεια, απόκρυψη αρχαιοτήτων, δωροδοκία, ψευδείς βεβαιώσεις, διευκόλυνση παράτυπης παραμονής αλλοδαπών, λαθρεμπόριο και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στους περισσότερους το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να έχει ανασταλτική ισχύ στην εκτέλεση της ποινής, με περιοριστικούς όρους.

Οι ανασκαφές και το «σκαθάρι»

Ανάμεσα σε αυτούς που, κατά το κατηγορητήριο, είχαν ρόλο στο σκέλος των παράνομων ανασκαφών και καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 8,5 ετών είναι αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί. Ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους που φαίνεται να συμμετέχει σε ανασκαφές, αναζητώντας αρχαιότητες ή πολύτιμους θησαυρούς, περιλαμβάνεται η αρχαία ελληνική τύμβος στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, ενώ στις συνομιλίες που «μπλόκαραν» οι διωκτικές Αρχές εμφανίζεται να έχει το προσωνύμιο «σκαθάρι».

Ποινές κάθειρξης 8 και 9 ετών, αντίστοιχα, επέβαλε το ίδιο δικαστήριο σε δύο αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι για εμπλοκή σε ψευδείς βεβαιώσεις μετακίνησης αλλοδαπών από και προς την ελληνική επικράτεια, μέσω του τελωνείου των Ευζώνων- με το αζημίωτο και με τη μεσολάβηση τριών Αλβανών συγκατηγορουμένων τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι τρεις παραπάνω αστυνομικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Με την ίδια απόφαση ένας ακόμη κατηγορούμενος αστυνομικός απηλλάγη για κακούργημα και κρίθηκε ένοχος για πλημμέλημα, ενώ άλλος ένας αστυνομικός αθωώθηκε για όλες τις πράξεις.