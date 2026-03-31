Για την επίθεση στην Κόρινθο συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της 38χρονης και η νυν σχέση του.

Ένα αδιανόητα βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κόρινθο, το βράδυ της Κυριακής 29/03, όταν μία γυναίκα 38χρονών δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της και τη νέα του σχέση.

Η επίθεση έγινε έξω από το σπίτι της 38χρονης, με τους δύο δράστες να την ξυλοκοπούν, αφού πρώτα της έριξαν στο πρόσωπο σπρέι πιπεριού και νέφτι στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρώην μαζί με την νυν σύντροφο είχαν στήσει καρτέρι, περιμένοντας την 39χρονη να επιστρέψει από την εργασία της.

Οι γείτονες άκουσαν τις κραυγές βοήθειας της 38χρονης και αμέσως κάλεσαν την αστυνομία, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε την γυναίκα στο νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα, καθώς εντοπίστηκαν από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και ενδοοικογενιακή βία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν χθες (30.3.2026) στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Κορινθίας, 41χρονος ημεδαπός και 39χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενοι για τα –κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για την ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και για τα όπλα.

Ανωτέρω πράξεις έλαβαν χώρα την 29.3.2026 το βράδυ, στην Κόρινθο, σε βάρος 38χρονης αλλοδαπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου.

