Ασφυξία «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση ως αιτία θανάτου της 59χρονης που βρέθηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον θάνατο της 59χρονης που εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα στο σπίτι της στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη, με την ιατροδικαστική εξέταση να επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ως πιθανό μέσο του εγκλήματος φέρεται το λουρί της τσάντας της, το οποίο βρέθηκε περασμένο γύρω από τον λαιμό της. Παράλληλα, στο πρόσωπό της εντοπίστηκε τραύμα στην περιοχή του ματιού, στοιχείο που παραπέμπει σε χτύπημα πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αν και στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, διαπιστώθηκε η απουσία προσωπικών αντικειμένων της γυναίκας, όπως έγγραφα και κοσμήματα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια εγκληματικής ενέργειας με πιθανό κίνητρο τη ληστεία ή την απόπειρα συγκάλυψης στοιχείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhgwcjcqm2jl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να διαδραματίσει το κινητό τηλέφωνο της 59χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στον χώρο και έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να αναλυθούν οι επικοινωνίες και τα δεδομένα του. Την υπόθεση χειρίζονται στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, τα οποία εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων κινήσεων της γυναίκας.

Η 59χρονη φέρεται να ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και είχε επιλέξει να εγκατασταθεί στον Εύοσμο προκειμένου να βρίσκεται κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, είχε ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης στο σπίτι, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει κρίσιμο στοιχείο για την κατεύθυνση των ερευνών. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

