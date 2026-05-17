Τη Θεία Λειτουργία τέλεσαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ.κ. Ιωάννης σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σήμερα στη Μαλακοπή της Καππαδοκίας, όπου παραβρέθηκε στο συλλείτουργο και το προσκύνημα που τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρέοδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αφηγείται τις στιγμές της αναβίωσης της χριστιανικής παράδοσης. «Μπορεί να πέρασε ένας αιώνας από τον εκτοπισμό των χριστιανών αλλά οι ρίζες τους είναι ακόμα εδώ. Στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια που κάποτε έσφυζαν από ζωή.

Στο Προκόπι, στη Νεάπολη, στη Μαλακοπή. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτό το μοναδικό οδοιπορικό τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Σήμερα μας έδωσε την ιδιαίτερη χαρά να παρευρεθούμε στη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Μαλακοπής.

Εδώ βρίσκεται ένα κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού. Έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές, γιατί οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους, χάνουν την ταυτότητά τους», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

