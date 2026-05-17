Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Κοζάνης, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αστυνομικές αρχές.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Κοζάνη, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που οδήγησαν σε έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου.

Κατά την έρευνα, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 383 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους περίπου 35 εκατοστών, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχεία που οδήγησαν στη σχηματισμό δικογραφίας κακουργηματικού χαρακτήρα.