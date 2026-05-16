Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία. Ο Τραμπ αργότερα παρέτεινε την εκεχειρία επ’ αόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ δύσκολες στιγμές» σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το aljazeera εμφανίστηκε πιεστικός απέναντι στην ιρανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον του Ιράν, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης εάν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και ενώ συνεχίζονται οι διεθνείς συζητήσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν γνωρίζει αν το Ιράν θα αποδεχθεί μια συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα περάσει πολύ δύσκολα», ενισχύοντας το κλίμα πίεσης προς την ιρανική ηγεσία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει η «δυσπιστία» ως προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσινγκτον.