Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 67χρονης Βρετανίδας επιβάτιδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιστιοφόρο προσέκρουσε σε αβαθή, υπό συνθήκες που διερευνώνται, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος για την παροχή βοήθειας και τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του σκάφους.