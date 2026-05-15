Χαμογελαστός εμφανίζεται ο παίκτης του Survivor.

Ο Σταύρος Φλώρος δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα που σημειώθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία και συγκλόνισε συγγενείς, φίλους και το κοινό του Survivor.

Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, προκαλεί έντονη συγκίνηση. Παρά την εμφανή καταπόνηση και την εξάντληση, ο 22χρονος παραμένει χαμογελαστός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχικής δύναμης.

Το ατύχημα συνέβη τη Δευτέρα 11 Μαΐου, κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου κοντά στην Isla Saona, όταν τουριστικό σκάφος τον τραυμάτισε σοβαρά με την προπέλα ενώ βρισκόταν στη θάλασσα. Ο Σταύρος υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του. Από την πρώτη στιγμή μεταφέρθηκε στο Centro Médico Central Romana, στη La Romana, όπου παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, ενώ έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον του. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η αδελφή του, η οποία δεν έχει απομακρυνθεί στιγμή από το νοσοκομείο, στηρίζοντάς τον ψυχολογικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ο νεαρός παίκτης έχει ήδη μιλήσει τηλεφωνικά με τα μέλη της οικογένειάς του, γεγονός που του έδωσε δύναμη και κουράγιο. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η επικοινωνία που είχε με τη Μαντίσα Τσότα, με την οποία συνδέθηκε στενά κατά τη συμμετοχή τους στο Survivor. Οι δυο τους πραγματοποίησαν βιντεοκλήση λίγων λεπτών, με τη Μαντίσα να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της αποκατάστασής του, καθώς οι θεράποντες ιατροί αξιολογούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας του και σχεδιάζουν τα επόμενα στάδια της θεραπείας του. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Miami, προκειμένου να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα για την αποθεραπεία του.