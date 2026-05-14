Η ΑΑΔΕ αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη ροή των συναλλαγών από ταμειακές μηχανές και POS σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω ενός νέου ψηφιακού συστήματος που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2026. Με το νέο λογισμικό και την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών, κάθε απόδειξη που εκδίδεται από επιχειρήσεις θα διαβιβάζεται αυτόματα και άμεσα στη φορολογική διοίκηση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι φορολογικοί έλεγχοι.

Το νέο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να έχει συνεχή εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας στην αγορά, καθώς οι συναλλαγές μέσω καρτών και οι κινήσεις των ταμειακών μηχανών θα καταγράφονται και θα ελέγχονται τη στιγμή που πραγματοποιούνται. Τα δεδομένα θα διαβιβάζονται απευθείας στο MYDATA, θα κατηγοριοποιούνται αυτόματα και θα αξιοποιούνται άμεσα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον εντοπισμό ύποπτων αποκλίσεων ή ασυνήθιστων μεταβολών στον τζίρο των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο θα ενεργοποιεί αυτόματα ειδοποιήσεις όταν διακόπτεται η ροή δεδομένων προς την ΑΑΔΕ ή όταν εντοπίζονται συναλλαγές που αποκλίνουν από τη συνήθη εικόνα μιας επιχείρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα για να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για τεχνική βλάβη, διακοπή λειτουργίας ή πιθανή απόπειρα παρέμβασης στο σύστημα.

Με τη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια φοροδιαφυγής και να περάσει από το μοντέλο των εκ των υστέρων ελέγχων σε ένα καθεστώς συνεχούς και στοχευμένης εποπτείας της αγοράς. Παράλληλα, το νέο σύστημα θα καταργήσει την ανάγκη διαβίβασης αποδείξεων μέσω του e-send, μειώνοντας το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και αυτοματοποιώντας τη διαδικασία ενημέρωσης της φορολογικής διοίκησης.