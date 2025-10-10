«Αν κάποιος πληρώσει μια ιατρική δαπάνη ύψους 100 ευρώ τραπεζικά, αυτή θα υπολογιστεί ως 200 ευρώ στο χτίσιμο του αφορολόγητου», εξηγεί φοροτεχνικός.

Το ισχύον πλαίσιο για τη συλλογή αποδείξεων και το χτίσιμο του αφορολόγητου, παρουσίασε στην ΕΡΤnews o φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου εξηγώντας ότι «κάθε φορολογούμενος με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια ή ατομική επιχείρηση πρέπει να συλλέγει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος σε αποδείξεις, πληρωμένες με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθεί με πέναλτι 22% επί της διαφοράς».

«Το μέτρο για τις αποδείξεις υγείας θα παραταθεί έως το 2026, βάσει των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης», δήλωσε ο κ. Χατζηγεωργίου τονίζοντας ότι «αν κάποιος πληρώσει μια ιατρική δαπάνη ύψους 100 ευρώ τραπεζικά, αυτή θα υπολογιστεί ως 200 ευρώ στο χτίσιμο του αφορολόγητου», μειώνοντας έτσι το ποσό αποδείξεων που απαιτείται να συλλέξει.

Ο κ. Χατζηγεωργίου διευκρίνισε ακόμη ότι «οι πληρωμές με το σύστημα IRIS, κάρτες ή τραπεζικές μεταφορές λαμβάνονται υπόψη, ενώ τα μετρητά εξαιρούνται». Παράλληλα, υπενθύμισε πως «οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών ή οι κάτοικοι εξωτερικού απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση συλλογής αποδείξεων».

Όπως επισήμανε, «υπάρχουν συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες – όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, δικηγόροι, επαγγελματίες ευεξίας και σχολές χορού – για τις οποίες προβλέπεται επιπλέον κίνητρο έκπτωσης φόρου έως 5.000 ευρώ ετησίως». Σε αυτές τις περιπτώσεις, «το 30% των δαπανών που έγιναν με τραπεζικό τρόπο αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, προσφέροντας μείωση φόρου έως και 1.500 ευρώ», πρόσθεσε.