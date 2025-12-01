Τόσο η πτώση της τάσης όσο και η απότομη, προσωρινή αύξησή της μπορεί να βλάψει τις ηλεκτρικές συσκευές.

Οι καταιγίδες δεν «χαλάνε» απλώς την μπουγάδα, αλλά αποσταθεροποιούν και τους μετασχηματιστές και τα τοπικά δίκτυα διανομής.

Ένα χτύπημα κεραυνού κοντά στο δίκτυο μπορεί να προκαλέσει μια αιφνίδια αύξηση της τάσης, πολύ σύντομες διακοπές ρεύματος ακολουθούμενες από «άτακτες» επανασυνδέσεις, καθώς και ασταθή επίπεδα τάσης που καταπονούν ευαίσθητα μηχανήματα.

Τα παλαιότερα μηχανήματα μπορούσαν να αντέξουν τέτοιες διακυμάνσεις. Τα σύγχρονα όμως - από smart TVs μέχρι πλυντήρια πιάτων - βασίζονται σε ευαίσθητα κυκλώματα και συμπαγείς τροφοδοσίες ρεύματος, που δεν αντέχουν σε απότομες υπερτάσεις.

Ακόμη και αν η καταιγίδα δεν περάσει ακριβώς πάνω από το σπίτι, η απότομη αύξηση της τάσης μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο σε αποστάσεις χιλιομέτρων, ενώ ένα φαινομενικά «εκτός λειτουργίας» μηχάνημα μπορεί να είναι πλήρως εκτεθειμένο.

Τι πρέπει να αποσυνδέσετε πρώτο

Τηλεοράσεις: Τα LED, QLED και OLED μοντέλα βασίζονται σε compact τροφοδοτικά και υψηλής πυκνότητας πλακέτες. Μια αιφνίδια αύξηση της τάσης μπορεί να καταστρέψει τα κυκλώματα ή την κύρια πλακέτα μέσα σε δευτερόλεπτα. Το κόστος επισκευής συχνά φτάνει το 40%-70% της τιμής μιας καινούργιας τηλεόρασης.

Οδηγίες πριν την καταιγίδα:

Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την πρίζα.

Βγάλτε την κεραία ή το δορυφορικό καλώδιο.

Αποσυνδέστε HDMI, audio και δικτυακά καλώδια που συνδέουν την τηλεόραση με άλλες συσκευές.

Αυτά τα επιπλέον καλώδια μπορούν να μεταφέρουν υπερτάσεις κατευθείαν στη συσκευή, ακόμη και αν η τηλεόραση είναι κλειστή.

Modems, routers και κονσόλες: Αυτές οι συσκευές βρίσκονται στον «σταυροδρόμι» του ρεύματος και των δεδομένων, καθιστώντας τες ευάλωτες.

Οι ειδικοί συνιστούν να βγάλετε κατευθείαν από την πρίζα:

Internet modems (fiber, DSL, cable)

Wi-Fi routers και συστήματα Mesh Wi-Fi

Κονσόλες παιχνιδιών και streaming boxes

Desktop υπολογιστές και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους

Ηχεία και ενισχυτές

Μια μεμονωμένη υπέρταση μπορεί να καταστρέψει ταυτόχρονα τον router, να κάψει θύρες HDMI και να χαλάσει δεδομένα σε εξωτερικούς δίσκους.

Ψυγεία: Τα ψυγεία βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη».

Πολλά μοντέλα έχουν βασική προστασία από την απότομη αύξηση της τάσης και ανθεκτικούς συμπιεστές, αλλά σε έντονες καταιγίδες τα κυκλώματα ελέγχου και οι ηλεκτρονικές πλακέτες κινδυνεύουν. Το να βγάλεις τη συσκευή από την πρίζα δεν προτείνεται, εκτός αν η καταιγίδα προβλέπεται μεγάλη και παρατεταμένη.

Πλυντήρια και πλυντήρια πιάτων: Οι μοντέρνες συσκευές «τρέχουν» με ηλεκτρονικά κυκλώματα, μεταβλητούς κινητήρες και αισθητήρες. Συνιστάται η αποσύνδεσή τους όταν προβλέπεται έντονη καταιγίδα ή όταν ακούγονται βροντες. Μερικές ώρες «διάλειμμα» κοστίζουν πολύ λιγότερο από την αντικατάσταση ενός πανάκριβου κινητήρα.

