Μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών της ΚΕΔΕ, αποστέλλονται πλέον «ραβασάκια».

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με μαζικά ειδοποιητήρια για αναδρομικούς φόρους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), καθώς οι δήμοι ολοκληρώνουν με καθυστέρηση τις διασταυρώσεις στοιχείων και προχωρούν στη βεβαίωση οφειλών που αφορούν ακόμη και την περίοδο 2020-2025.

Μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί στην πλατφόρμα των αδήλωτων τετραγωνικών της ΚΕΔΕ, αποστέλλονται πλέον «ραβασάκια» κυρίως σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν συσσωρευμένα ποσά που επί χρόνια δεν είχαν καταλογιστεί.

Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες είχαν δηλώσει τα ακίνητά τους στους δήμους από το 2020, σήμερα λαμβάνουν για πρώτη φορά ειδοποίηση για την πληρωμή του ΤΑΠ και βρίσκονται αντιμέτωποι με αναδρομικά πέντε τουλάχιστον ετών.

Τα τμήματα εσόδων των δήμων, ολοκληρώνοντας την επεξεργασία των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα είτε απευθείας στις υπηρεσίες, προχωρούν πλέον στη βεβαίωση των οφειλών και στην αποστολή των σχετικών ειδοποιητηρίων.

Το ΤΑΠ αποτελεί υποχρεωτική επιβάρυνση σχεδόν για κάθε ακίνητο, με τους ιδιοκτήτες να αποδίδουν τον φόρο στον δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο. Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το τέλος εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα απαιτείται απευθείας ετήσια πληρωμή.

Το ύψος του φόρου καθορίζεται από τα δηλωθέντα τετραγωνικά, την παλαιότητα του ακινήτου και την τιμή ζώνης, ενώ ο συντελεστής ΤΑΠ, που ορίζεται από κάθε δήμο, κυμαίνεται μεταξύ 0,25‰ και 0,35‰.

Το τέλος επιβάλλεται σε ηλεκτροδοτούμενα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, σε οικόπεδα, κτίσματα και αγροτεμάχια με κτίσματα εκτός σχεδίου, καθώς και σε ακίνητα εντός οικισμού.