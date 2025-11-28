Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο έως 2500 ευρώ.

Με πρόστιμα που φθάνουν έως και τα 2.500 ευρώ απειλούνται φέτος οι εργοδότες, οι φορείς καταβολής μισθοδοσίας και γενικότερα όλα τα νομικά πρόσωπα που δεν θα αποστείλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων στην ΑΑΔΕ.

Η διορία θεωρείται κρίσιμη, καθώς από την έγκαιρη αποστολή των στοιχείων εξαρτάται η σωστή προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και η ομαλή εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής από τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, οι υπόχρεοι οφείλουν να διαβιβάσουν συνολικά 86 διαφορετικές κατηγορίες αποδοχών που εντάσσονται στο ειδικό αρχείο του Taxis. Στους υπόχρεους περιλαμβάνονται όλοι όσοι παρακρατούν φόρο –πλην των συμβολαιογράφων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων– και πρέπει να χορηγούν στους εργαζόμενους ή δικαιούχους ενιαία βεβαίωση στην οποία εμφανίζεται το σύνολο των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ δεν επιβάλλεται στον οργανισμό, αλλά στο φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για την υποβολή των αρχείων — συνήθως τον λογιστή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του φορέα.

Παράλληλα, στην περίπτωση εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο επιπλέον 2.500 ευρώ. Οι παραβάσεις που τιμωρούνται περιλαμβάνουν τη μη αποστολή των αρχείων, την εκπρόθεσμη αρχική υποβολή, καθώς και την καθυστερημένη αποστολή διορθωτικών ή συμπληρωματικών στοιχείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για παράδειγμα εάν ένας δημοτικός οργανισμός αποστείλει καθυστερημένα τις βεβαιώσεις αμοιβών έκτακτου προσωπικού, ο φορέας δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά, αλλά ο υπεύθυνος λογιστής θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 2.500 ευρώ, καθώς θα θεωρηθεί ο νόμιμος υπόχρεος για τη διαβίβαση των αρχείων στο Taxis.