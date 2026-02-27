Όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος για το Κυπριακό.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για το Κυπριακό, στο πλαίσιο καμπάνιας για την ανάδειξη του ζητήματος χωρίς υπεκφυγές.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχώρησε συνέντευξη στο πλαίσιο της καμπάνιας «Το Κυπριακό χωρίς υπεκφυγές», που αποτελεί μια πρωτοβουλία ενημέρωσης και πολιτικού διαλόγου με στόχο να επαναφέρει το εθνικό ζήτημα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, ιδιαίτερα στη νέα γενιά Κυπρίων φοιτητών στην Ελλάδα.

Η καμπάνια επιδιώκει να καλλιεργήσει κουλτούρα πολιτικής ωριμότητας και εθνικής συνείδησης, θέτοντας το Κυπριακό στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας, μέσα από παρεμβάσεις, συζητήσεις και δημόσιες τοποθετήσεις.

Δείτε όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος για το Κυπριακό

{https://www.youtube.com/watch?v=3NOP_irDpVg&list=TLGG3y5LJm8twTIyNzAyMjAyNg&t=188s}