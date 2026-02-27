Παραδείγματα για τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέα εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2025, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που αφορά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων και οργανισμών της χώρας.

Η εγκύκλιος εφαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξαρτήτως αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και ανεξάρτητα από το αν συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή ή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Παρά τον ενιαίο χαρακτήρα του εντύπου Ν, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι στην ηλεκτρονική υποβολή ενεργοποιούνται μόνο οι κωδικοί που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένου, ώστε να αποφεύγονται λάθη και άσκοπες συμπληρώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων, με εκτενή αναφορά στους κωδικούς που αφορούν μη εκπιπτόμενες δαπάνες, απαλλασσόμενα έσοδα και ειδικές φορολογικές μεταχειρίσεις. Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι πλέον η ανάλυση των μη εκπιπτόμενων δαπανών γίνεται αποκλειστικά στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και όχι στο ίδιο το έντυπο της δήλωσης, από όπου μεταφέρεται μόνο το συνολικό ποσό. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν δαπάνες προς μη συνεργάσιμα κράτη, πολιτιστικές χορηγίες, ενοίκια που δεν έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά, καθώς και δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων.

Σημαντικό τμήμα της εγκυκλίου αφορά και τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο, όπως μερίσματα, υπεραξίες από μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής, έσοδα από ΟΣΕΚΑ, κρατικά ομόλογα και ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ναυτιλιακές εταιρείες και φορείς της γενικής κυβέρνησης. Για κάθε περίπτωση παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες ως προς τους αντίστοιχους κωδικούς, αλλά και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες διατηρείται η απαλλαγή ή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει, τέλος, ειδικές προβλέψεις για επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε μετασχηματισμούς, συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, καθώς και για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, επισημαίνοντας ότι η σωστή σειρά υποβολής των δηλώσεων είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων.

Παραδείγματα

Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της φορολογικής αναμόρφωσης, η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ μπορεί να αποτυπωθεί μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα:

• Στην πρώτη περίπτωση, μια ανώνυμη εταιρεία εμφανίζει λογιστικά κέρδη και έχει καταχωρίσει στα βιβλία της δαπάνες για ενοίκια επαγγελματικής στέγης. Αν μέρος των ενοικίων αυτών έχει εξοφληθεί με μετρητά και όχι μέσω ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, το συγκεκριμένο ποσό δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Κατά τη φορολογική αναμόρφωση, η επιχείρηση υποχρεούται να προσθέσει το ποσό αυτό στο φορολογικό της αποτέλεσμα ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη, αυξάνοντας έτσι τη φορολογητέα βάση και τον τελικό φόρο που θα κληθεί να καταβάλει.

• Σε δεύτερο παράδειγμα, μια επιχείρηση διανέμει εντός της χρήσης ποσά από τα κέρδη της σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στο προσωπικό της, τα οποία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα καταχωρίζονται ως παροχές και μειώνουν το λογιστικό αποτέλεσμα. Φορολογικά, όμως, τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέσω της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, τα συγκεκριμένα ποσά προστίθενται εκ νέου στα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται η λογιστική μείωση και να διαμορφώνεται υψηλότερο φορολογητέο κέρδος.