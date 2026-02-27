Η Ινδία, ως ανερχόμενη παγκόσμια δύναμη και βασικός πόλος του Παγκόσμιου Νότου, επιδιώκει την διαφοροποίηση των εμπορικών και ενεργειακών της διαδρομών, μειώνοντας την εξάρτησή της από παραδοσιακά και ασταθή σημεία διέλευσης.

Μία στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ινδίας γύρω από τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC) θα αποκτούσε ιδιαίτερη πολιτική και γεωοικονομική σημασία σε μια εποχή όπου το διεθνές σύστημα μετασχηματίζεται προς έναν πολυπολικό κόσμο.

Ο IMEC δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υποδομών, αλλά έναν νέο άξονα διασύνδεσης αγορών, τεχνολογίας και πολιτικής επιρροής, στον οποίο η Ελλάδα και η Ινδία μπορούν να διαδραματίσουν ρόλους-κλειδιά.

Ο IMEC εντάσσεται σε αυτήν την στρατηγική, προσφέροντας έναν εναλλακτικό, ασφαλέστερο, και ταχύτερο διάδρομο προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική πύλη του IMEC προς την Ευρώπη. Τα λιμάνια της, η ναυτιλία, αλλά και οι ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές της, τής επιτρέπουν να αναβαθμίσει τον ρόλο της από περιφερειακό κόμβο σε κρίσιμο κρίκο ενός διεθνούς δικτύου.

Σε έναν πολυπολικό κόσμο όπου η μονοδιάστατη κυριαρχία μιας υπερδύναμης υποχωρεί και αναδύονται πολλαπλά κέντρα ισχύος, ο IMEC εκφράζει μια νέα λογική συνεργασιών.

Δεν βασίζεται στην επιβολή, αλλά στη σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ κρατών με διαφορετικά πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα και η Ινδία, ως χώρες με μακρά ιστορική συνέχεια και αυξανόμενη διεθνή αυτοπεποίθηση, μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την δυναμική για να ενισχύσουν την φωνή τους σε διεθνή fora.

Ο IMEC μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ διαφορετικών κόσμων – Ασίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης – βασισμένη στην λογική της διασύνδεσης και της αμοιβαίας ωφέλειας.

Για την Ελλάδα και την Ινδία, μία στρατηγική συμμαχία δεν θα αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά την διαμόρφωση ενός νέου ρόλου στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος του 21ου αιώνα.

Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει πολιτική συνέπεια, θεσμικό συντονισμό και μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα.

Η Ελληνο-Ινδική συνεργασία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για το πώς μεσαίες και αναδυόμενες δυνάμεις συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας ισορροπίας, μετατρέποντας την γεωγραφία σε πλεονέκτημα και την πολυπολικότητα σε ευκαιρία.

(H Μαρία Αμπατζίδη είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής)