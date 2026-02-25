Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στον μέσο όρο των συντάξεων καταγράφηκαν στη Μάλτα, όπου το χάσμα έφτασε το 40,3%, ακολούθησαν η Ολλανδία με 36,3% και η Αυστρία με 35,6%.

Σημαντικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συντάξεις καταγράφει η Eurostat για το 2024, με τις γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνουν κατά μέσο όρο σύνταξη χαμηλότερη κατά 24,5% σε σύγκριση με τους άνδρες. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα επίμονο χάσμα φύλου, το οποίο συνδέεται με τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, τις διαφορές στους μισθούς και τις διακεκομμένες επαγγελματικές πορείες των γυναικών.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στον μέσο όρο των συντάξεων καταγράφηκαν στη Μάλτα, όπου το χάσμα έφτασε το 40,3%, ακολούθησαν η Ολλανδία με 36,3% και η Αυστρία με 35,6%. Αντίθετα, τις μικρότερες διαφορές παρουσίασαν η Εσθονία με 5,6%, η Σλοβακία με 8,4% και η Ουγγαρία με 9,6%, γεγονός που δείχνει ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη οι συνταξιοδοτικές ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι πιο περιορισμένες.

Πέρα από τον μέσο όρο, η Eurostat εξετάζει και το χάσμα φύλου με βάση τη διάμεση σύνταξη, δηλαδή την τιμή που χωρίζει τις υψηλότερες από τις χαμηλότερες συντάξεις. Η διάμεση τιμή θεωρείται λιγότερο ευάλωτη σε ακραίες περιπτώσεις πολύ υψηλών ή πολύ χαμηλών συντάξεων. Με βάση αυτή τη μέτρηση, η διάμεση σύνταξη των γυναικών στην ΕΕ ήταν το 2024 κατά 24,9% χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών.

Οι μεγαλύτερες διαφορές στη διάμεση σύνταξη καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο με 43,3%, στην Ισπανία με 41,1% και στην Ολλανδία με 39,6%. Στον αντίποδα, η Εσθονία εμφάνισε σχεδόν μηδενικό χάσμα, με τη διάμεση σύνταξη των γυναικών να είναι οριακά υψηλότερη από εκείνη των ανδρών κατά 0,3%, ενώ μικρές διαφορές σημειώθηκαν επίσης στην Ουγγαρία με 0,4% και στη Δανία με 2,7%.

Η σύγκριση μεταξύ μέσων και διάμεσων τιμών αποκαλύπτει επιπλέον διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Στη Δανία, το χάσμα στις μέσες συντάξεις ήταν κατά 12,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο χάσμα στις διάμεσες συντάξεις, ενώ σημαντικές αποκλίσεις καταγράφηκαν και στο Βέλγιο και την Ουγγαρία. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Ισπανία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία, το χάσμα στις διάμεσες συντάξεις ήταν αισθητά μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει με βάση τον μέσο όρο, υποδηλώνοντας διαφορετική κατανομή των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων.