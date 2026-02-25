Το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου η απόφαση στη δίκη για την υόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων έχει ζητήσει ο εισαγγελέας.

Μετά από μία αποκαλυπτική ακροαματική διαδικασία πέντε μηνών, έφτασε η ώρα για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας. Μία απόφαση που αφορά την ίδια τη λειτουργία των Θεσμών και αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, ύστερα από 40 και πλέον συνεδριάσεις, θα εκδώσει την απόφαση για τους τέσσερις κατηγορουμένους επιχειρηματίες οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις τηλεφωνικές υποκλοπές, μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, την πιο σκοτεινή υπόθεση των τελευταίων ετών στη χώρα μας.

Και οι τέσσερις είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Αν και όλοι δηλώνουν αθώοι των κατηγοριών, αρνήθηκαν να απολογηθούν στο δικαστήριο και να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα και του προέδρου για όσα τους αποδίδονται. Αντίθετα, προτίμησαν να κάνουν χρήση του δικονομικού δικαιώματός τους και να εκπροσωπηθούν τους δικηγόρους τους.

Ο εισαγγελέας της έδρας Δημήτρης Παυλίδης, στην αγόρευσή του αφού αξιολόγησε τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναμφίβολα υποδειγματική διαδικασία, πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Ζήτησε μάλιστα τη μετατροπή κάποιων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή», κάτι που αν υιοθετηθεί από το δικαστήριο θα έχει ως συνέπεια αυξημένες ποινές. «Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει, βάναυσα, προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν… Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί… σημείο αφύπνισης», τόνισε ο Δ. Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι «το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας».

Ο εισαγγελικός λειτουργός στη διάρκεια της πολύωρης αγόρευσής του είχε φωτίσει όλο το πλέγμα εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator, υπογραμμίζοντας μάλιστα με νόημα: «Αν οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για Μονομελές Δικαστήριο. Φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων από το δικαστήριο». Και αυτό γιατί και για τους τέσσερις κατηγορουμένους εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος νόμος (του 2019) που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα.