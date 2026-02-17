Μετά από 5 μήνες από την έναρξη της δίκης για τις υποκλοπές, ο λόγος ανήκει στον πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την ετυμηγορία του.

Η αυλαία της αποδεικτικής διαδικασίας στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών έπεσε με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων και των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη της δίκης, στην οποία αποκαλύφθηκαν στοιχεία που παρέμεναν στο σκοτάδι γύρω από την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ο λόγος ανήκει στον πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για την ετυμηγορία του.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης θα ανακοινώσει την απόφασή του για τους τέσσερις επιχειρηματίες οι οποίοι δικάζονται για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.

Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου είναι οι τέσσερις κατηγορούμενοι οι οποίοι απέφυγαν την έκθεσή τους στη βάσανο της ακροαματικής διαδικασίας, στις περισσότερες από 40 συνεδριάσεις του δικαστηρίου, αρνούμενοι μάλιστα να απολογηθούν. Και οι τέσσερις είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο εισαγγελέας της έδρας, Δημήτρης Παυλίδης, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναμφίβολα υποδειγματική διαδικασία, πρότεινε την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού predator. Ζήτησε μάλιστα τη μετατροπή κάποιων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» που εισάγονται σε «κατά συρροή», κάτι που αν υιοθετηθεί από το δικαστήριο, θα έχει ως συνέπεια αυξημένες ποινές.

«Είναι αποκρυσταλλωμένο ότι είναι παράνομη η χρήση του λογισμικού στη χώρα. Παραβιάζει, βάναυσα, προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν… Τυχόν χρήση του από υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί ….σημείο αφύπνισης», τόνισε ο κ. Παυλίδης, ο οποίος σημείωσε πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι «το Predator λειτούργησε στην επικράτεια της Ελλάδας».

Ο εισαγγελικός λειτουργός ξεδίπλωσε όλο το πλέγμα εταιρειών και προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση του Predator, υπογραμμίζοντας μάλιστα με νόημα: «Αν οι αποδιδόμενες πράξεις είχαν χρόνο τέλεσης λίγο αργότερα, δεν θα ήμασταν εδώ. Αυτή η υπόθεση δεν ήταν για Μονομελές Δικαστήριο. Φαίνεται από τον αριθμό των εγγράφων και των μαρτύρων. Εν πάσει περιπτώσει….». Και αυτό γιατί και για τους τέσσερις κατηγορούμενους εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος νόμος (του 2019) που υποβάθμισε το αδίκημα της παραβίασης απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα….