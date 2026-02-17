Η εισαγγελική παραγγελία παραμένει κενό γράμμα, ιδιαίτερα μετά το δεσμευτικό όρο, οι εξετάσεις να γίνουν αποκλειστικά εντός της χώρας.

Τέλος δεν έχουν οι παλινωδίες και οι αυτοαναιρέσεις στον τρόπο που οι δικαστικές και οι εισαγγελικές αρχές χειρίζονται το αίτημα της εκταφής των σορών των θυμάτων των Τεμπών, υποδαυλίζοντας την αγανάκτηση των συγγενών οι οποίοι δεν έχουν πάρει απαντήσεις στο πως χάθηκαν τα παιδιά τους, ακόμη και τώρα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία.

Μετά τα απανωτά «όχι» της Δικαιοσύνης, διά στόματος άλλοτε του εφέτη ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου Λάρισας και άλλοτε της προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τα αιτήματα εκταφής των σορών των θυμάτων τελικά ικανοποιήθηκαν, μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι επί 23 ημέρες και το πλατύ κύμα συμπαράστασης που δημιούργησε, άλλαξε τη στάση της Δικαιοσύνης η οποία, μπροστά στον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης της υγείας του, αναζήτησε εσπευσμένα μία δικονομική φόρμουλα, επιτρέποντας τις εκταφές που ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Ήταν εξάλλου ο μοναδικός τρόπος να τερματίσει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι και να μη «φορτωθεί» η Δικαιοσύνη ενδεχόμενες δυσάρεστες εξελίξεις.

Έτσι, η Δικαιοσύνη, κάνοντας στροφή 180 μοιρών, άναψε το «πράσινο φως» για τις εκταφές, επικαλούμενη μία ξεχασμένη δικογραφία που εκκρεμούσε στο ΑΤ Λάρισας με αφορμή μήνυση κατά ιατροδικαστών στην οποία συσχέτισε τη νέα παραγγελία για τις εκταφές.

«Το φως νίκησε το σκοτάδι» είχε δηλώσει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα μόλις πληροφορήθηκε πως με την παραγγελία της, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Λάρισας άνοιγε το δρόμο να διενεργηθούν πλήρεις τοξικολογικές, βιοχημικές ή άλλες εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων προς αναζήτηση της αλήθειας…

Σε κενό γράμμα η παραγγελία για εκταφή

Από τότε όμως μέχρι και σήμερα, η εισαγγελική παραγγελία παραμένει κενό γράμμα, ιδιαίτερα μετά το δεσμευτικό όρο, οι εξετάσεις να γίνουν αποκλειστικά εντός της χώρας. Και αυτό, παρότι, τα εξειδικευμένα ιατροδικαστικά εργαστήρια στην Ελλάδα, το ένα μετά το άλλο, δηλώνουν αδυναμία διενέργειας των εξετάσεων οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και κατάλληλο εξοπλισμό που στη χώρα μας δυστυχώς δεν διαθέτουμε.

Η απάντηση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Λάρισας Αικ. Παπαϊωάννου, δια της νέας παραγγελίας της, ήρθε να «μπλοκάρει» ακόμη περισσότερο τη διαδικασία των εκταφών. Παραβλέποντας την αδυναμία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών στη χώρα μας να φέρουν εις πέρας τέτοιους είδους σύνθετες εξετάσεις, η κ. Παπαϊωάννου όχι μόνο επιμένει ….ελληνικά, αποκλείοντας τα εργαστήρια του εξωτερικού, αλλά θέτει αίφνης και ασφυκτική χρονική προθεσμία για τις εξετάσεις μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Μιλάει δε για «πλέον του δέοντος επαρκή χρόνο που έχει παρέλθει», σε μία προσπάθεια να αποσείσει τις δικές της ευθύνες από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει όλη η διαδικασία των εκταφών, αναπαράγοντας εμμέσως πλην σαφώς το αφήγημα πως για την καθυστέρηση φταίνε οι συγγενείς…

Η χρονική στιγμή πάντως της νέας παραγγελίας της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, με την οποία εντείνεται το αδιέξοδο με τις εκταφές, θεωρείται για πολλούς τουλάχιστον ατυχής καθώς έρχεται λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα….