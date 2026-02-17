Την τροπολογία υπογράφουν όλοι οι βουλευτές του κόμματος, ενώ θα την υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ -«Θα το δούμε» το μήνυμα Ανδρουλάκη.

Τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση τρίτης θητείας για τον Γιάννη Στουρνάρα κατέθεσε την Δευτέρα η Νέα Αριστερά, με τις υπογραφές όλων των βουλευτών του κόμματος.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, μάλιστα, επικοινώνησε με τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι την τροπολογία θα υπερψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι και θα τη στηρίξουν στη Βουλή.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μάλιστα, επικοινώνησε και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης της τροπολογίας στη Βουλή, λέγοντας χαρακτηριστικά -σύμφωνα με τις πληροφορίες- «θα το δούμε». Άφησε δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης της τροπολογίας, αν και αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως πολύ δύσκολα θα προχωρήσει σε στήριξή της καθώς θα προκληθούν αντιδράσεις από τη «δεξιά πτέρυγα» του κόμματος.

Η ηγεσία της Νέας Αριστεράς αναμένεται να υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως δεν μπορεί στη συνταγματική αναθεώρηση ο πρωθυπουργός να προτείνει μια θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος να λαμβάνει τρίτη θητεία που τον καθιστά σχεδόν ισόβιο, υπηρετώντας στη συγκεκριμένη θέση 18 έτη. Θα φέρει επίσης ως παράδειγμα τα αρνητικά στοιχεία της ισοβιότητας» του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, αλλά και τις προτάσεις που υπάρχουν προκειμένου να απαγορευτεί τρίτη συνεχόμενη θητεία για τους βουλευτές. Στο πολιτικό επίπεδο δεν πρέπει να αποσυνδεθεί η τροπολογία της Νέας Αριστεράς από την επίθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος στον Αλέξη Τσίπρα και τη σκληρή απάντηση του πρώην πρωθυπουργού.

Η δε αντιπαράθεση κυβέρνησης και αριστερής αντιπολίτευσης για τον Γιάννη Στουρνάρα αναμένεται να ενταθεί όταν τις επόμενες μέρες ανακοινωθεί η απόφαση του πρωθυπουργού για την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Είναι δεδομένο πως η κυβέρνηση θα απορρίψει την τροπολογία της Νέας Αριστεράς.