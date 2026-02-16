Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη αποστείλει ειδοποιητήρια υπενθύμισης στους δικαιούχους.

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για τους φορολογουμένους που επιθυμούν να «κλειδώσουν» έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, εφόσον διαθέτουν κατοικίες ασφαλισμένες έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη αποστείλει ειδοποιητήρια υπενθύμισης στους δικαιούχους, ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαιτούμενα βήματα μέσω της πλατφόρμας myProperty, προκειμένου να μειώσουν τον φόρο που τους αναλογεί.

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, η σχετική φόρμα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται προσυμπληρωμένη, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περιπτώσεις όπου η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στο σύστημα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν αν το ακίνητο έχει δηλωθεί στο Ε9, καθώς η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ.

Μέσω της επιλογής «Δημιουργία νέας αίτησης» στο myProperty, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συσχετίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται στην πλατφόρμα με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών. Η διαδικασία αφορά τόσο περιπτώσεις ασφάλισης ιδίου όσο και ασφάλισης για λογαριασμό τρίτων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ενός ή περισσότερων ΑΦΜ συνιδιοκτητών, όταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα.

Οι φορολογούμενοι που θα δηλωθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσουν και οι ίδιοι στην υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και στη συσχέτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την κατοικία που κατέχουν.

Την ίδια ώρα, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ετήσιο ραντεβού περίπου 7 εκατομμυρίων φορολογουμένων με τον ΕΝΦΙΑ, καθώς η ΑΑΔΕ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να κλείσει την πλατφόρμα για διορθώσεις και μεταβολές στο Ε9, προκειμένου να ξεκινήσει η εκκαθάριση του φόρου. Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν συνολικά ποσό ύψους 2,3 δισ. ευρώ.