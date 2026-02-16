«Μετά τις εκλογές» λένε όσοι γνωρίζουν καλύτερα.

Θυμάστε τα ρεπορτάζ για το βιβλίο της Ντόρας για τα όσα έζησε στην πολιτική από την ημέρα που μπήκε σε αυτή μέχρι σήμερα;

Και για τις αποκαλύψεις της και για την κριτική της και στην περίοδο Κυριάκου;

Βιβλίο που θα κυκλοφορούσε το αργότερο τον Φεβρουάριο;

Ε, ο Φεβρουάριος ολοκληρώνεται και βιβλίο δεν υπάρχει στον ορίζοντα.

«Από Μάιο» λένε τώρα οι πληροφορίες.

«Μετά τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος δεν είναι ώρα να ανάψουν οι φωτιές» λένε οι καλύτερα γνωρίζοντες.

Εμείς πιστεύουμε τους ...καλύτερα γνωρίζοντες...

Β.Σκ.