Θυμάστε τα ρεπορτάζ για το βιβλίο της Ντόρας για τα όσα έζησε στην πολιτική από την ημέρα που μπήκε σε αυτή μέχρι σήμερα;
Και για τις αποκαλύψεις της και για την κριτική της και στην περίοδο Κυριάκου;
Βιβλίο που θα κυκλοφορούσε το αργότερο τον Φεβρουάριο;
Ε, ο Φεβρουάριος ολοκληρώνεται και βιβλίο δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
«Από Μάιο» λένε τώρα οι πληροφορίες.
«Μετά τις εκλογές, η προεκλογική περίοδος δεν είναι ώρα να ανάψουν οι φωτιές» λένε οι καλύτερα γνωρίζοντες.
Εμείς πιστεύουμε τους ...καλύτερα γνωρίζοντες...
Β.Σκ.