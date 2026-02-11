Η Candace Bushnell τον Απρίλιο στο Christmas Theater με «True Tales of Sex, Success and Sex and the City».

Η Candace Bushnell, η διεθνής best-selling συγγραφέας και θρυλική δημιουργός του Sex and the City, φέρνει τον αέρα του Μανχάταν στην Αθήνα.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, η σκηνή του Christmas Theater μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό σκηνικό για το νέο της one-woman show, ένα ανατρεπτικό tour από το Studio 54 μέχρι το Lipstick Jungle. Η «OG Carrie Bradshaw» μοιράζεται αληθινές ιστορίες μόδας, λογοτεχνίας και έρωτα που ενέπνευσαν μια ολόκληρη γενιά, προσκαλώντας το κοινό στο απόλυτο Girls’ Night Out.



Η Candace Bushnell είναι best-selling συγγραφέας, παραγωγός και, πιο πρόσφατα, η πρωταγωνίστρια της δικής της solo παράστασης, της αναγνωρισμένης από τους κριτικούς «True Tales of Sex, Success and Sex and the City».

Το show, που ξεκίνησε από το Daryl Roth Theater (off-Broadway), χαρακτηρίστηκε από τους New York Times ως «critic’s pick». Η Bushnell παρουσιάζει πλέον μια διεθνή εκδοχή της παράστασης που έχει αποσπάσει όρθιες επευφημίες σε Κέιπ Τάουν και Γιοχάνεσμπουργκ, με το κοινό να δηλώνει «μαγεμένο από την καθηλωτική της ερμηνεία».



Η Bushnell είναι η παγκοσμίως γνωστή δημιουργός του «Sex and the City» (1996), του βιβλίου που αποτέλεσε τη βάση για το τηλεοπτικό φαινόμενο της HBO (έξι σεζόν, δύο ταινίες και το reboot «And Just Like That», που βρίσκεται ήδη στην παραγωγή της τρίτης σεζόν).

Ως καταξιωμένη συγγραφέας, έχει υπογράψει διεθνή best-sellers όπως τα «Four Blondes», «Trading Up», «Lipstick Jungle», «One Fifth Avenue» και «The Carrie Diaries». Τα «Lipstick Jungle» και «The Carrie Diaries» μεταφέρθηκαν επίσης με επιτυχία στην τηλεόραση (NBC και The CW).



Είναι ευρέως γνωστή ως η «αληθινή Carrie Bradshaw» ή η «O.G. Carrie Bradshaw». Η Bushnell δημιούργησε τον χαρακτήρα ως alter-ego της ενώ έγραφε το «Sex and the City», καθώς δεν ήθελε να μάθουν οι γονείς της ότι επισκεπτόταν sex clubs.



Με συνεχή παρουσία στην τηλεόραση από το 1996, έχει εμφανιστεί σε δεκάδες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των Oprah και Charlie Rose, ενώ το 2025 συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της σε Ευρώπη και ΗΠΑ.



Μια σπάνια αναδρομή στα backstage της ζωής της Candace Bushnell θα ζωντανέψει την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 στο Christmas Theater. Μην χάσετε τις αληθινές ιστορίες που διαμόρφωσαν μια ολόκληρη εποχή, σε μια βραδιά όπου η Νέα Υόρκη μετακομίζει στην καρδιά της Αθήνας.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 12:00 μέσω του more.com.