Όσα αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές του «Πόρτο Λεόνε» για το σημερινό επεισόδιο.

Ένας γάμος που θα φέρει μεγάλες ανατροπές, θα δημιουργήσει αλυσίδα αντιδράσεων και θα αλλάξει τη ροή της ιστορίας, πραγματοποιείται απόψε στις 22:30 στην αγαπημένη σειρά του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Ο γάμος της Αγγελικής και του Γρηγόρη θα φέρει τα πάνω-κάτω και η κάμερα του Happy Day ήταν εκεί, καταγράφοντας όσα συγκλονιστικά θα δούμε στο επεισόδιο.

«Πόρτο Λεόνε»: Απόψε ο γάμος που θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή

Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου): Στο γάμο που βρισκόμαστε θα γίνουν πολλές αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν σε μια μεγάλη ανατροπή. Το έχει στήσει η Αλεξάνδρα όλο αυτό. Είναι η στιγμή της να εκδικηθεί, να ξεμπροστιάσει τους πάντες και τα πάντα και να δώσει ένα τέλος σε όλο αυτό που τη βαραίνει.

Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα/Αγγελική): Η σχέση Αγγελικής – Γρηγόρη ξεκινάει σαν καθαρά επαγγελματική και σαν καθαρά μέρος του σχεδίου της Αλεξάνδρας. Αλλά στην πορεία, και γνωρίζοντας τον Γρηγόρη, αρχίζει και αποκτά κάποια συναισθήματα γι αυτόν.

Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης): Μιλάμε για έναν έρωτα (του Γρηγόρη με την Αγγελική) αρκετά θυελλώδη. Μια συνθήκη που δεν ενέχει καμμιά λογική. Παρ΄όλα αυτά υπάρχει το στοιχείο της προδοσίας: δεν ξέρει πολλά πράγματα για τη ζωή της κι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, το οποίο θα δούμε να σηκώνει ο ήρωας κατά τη διάρκεια της σειράς.

Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη): Σήμερα (στο γάμο) θα μάθουν όλοι, όλος ο κόσμος του Πειραιά, αυτό που νόμιζε όταν ήταν επτασφράγιστο μυστικό και το ήξεραν μόνο η εκείνη, η Γαλήνη και ο γιος της, ο Γρηγόρης.

Μιχάλης Αεράκης (Καπετάν Μανώλης): Ο ρόλος μου είναι ένας πρώην ναυτικός, έχει 2 κόρες με πολλά μυστικά μέχρι που τα ανακαλύπτει και γίνονται πάρα πολλά άσχημα πράγματα.

Αντώνης Καρυστινός (Ντίνος Βούλγαρης): Στην ιστορία μας πρωταγωνιστής είναι το λιμάνι του Πειραιά.

Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα): Η Ματίνα βοηθάει την κυρία της (Μαρίνα Ασλάνογλου/Αλεξάνδρα Καπετανάκου) σε αυτά που έχει να κάνει -που δεν είναι και τα καλύτερα σχέδια- επειδή την πονάει, χωρίς να ξέρει ακριβώς, είναι εκεί γι αυτήν και τη βοηθάει.

Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα): Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το σπίτι (Βούλγαρη). Κάποια τα γνωρίζω, κάποια τα υποψιάζομαι, κάποια θα τα μάθω αργότερα. Θα είναι μια έκπληξη και για ένα!

