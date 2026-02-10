«Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Απόψε ο γάμος που θα ανατρέψει τα πάντα!

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Alpha, «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και κατέγραψε όλα όσα θα δούμε απόψε στο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς.

Πλήθος κόσμου καταφτάνει στο προαύλιο της εκκλησίας για τον πολυαναμενόμενο γάμο του Γρηγόρη και της Αγγελικής. Η Αλεξάνδρα, αντικαθιστώντας τη μητέρα της, τη συνοδεύει ως τον γαμπρό, έχοντας στο νου της την εκτέλεση του σχεδίου της.

Ο Γιάμαρης, μαθαίνοντας για τις ανατυπώσεις των φωτογραφιών της Άντζελας από τον προφυλακιστέο Παναγάκο, πηγαίνει στο γάμο θέλοντας ν’ ανακαλύψει τι ετοιμάζουν ο Στελάρας με την Αλεξάνδρα.

Ο κόσμος μεταφέρεται αισίως στο γαμήλιο τραπέζι και η Αγγελική μαθαίνει ότι το πλάνο της Αλεξάνδρας θα εκτελεστεί ευθύς αμέσως. Όσο κι αν προσπαθεί να την μεταπείσει και να την κάνει να λυπηθεί τον Γρηγόρη, εκείνη αρνείται. Η ώρα της Αλεξάνδρας για την εκδίκηση της δολοφονίας του γιου της έφτασε!

«Πόρτο Λεόνε»: Τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές για τις σημερινές καταιγιστικές εξελίξεις

Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης): Είναι κομβική η σκηνή του γάμου γιατί, μέσα από αυτή τη σκηνή, θα αποκαλυφθούν μυστικά και θα μετακινηθεί η ιστορία, θα πάρει άλλη τροπή. Θα ζητήσουν εκδίκηση οι 2 γυναίκες (Αλεξάνδρα και Γαλήνη)...

Οι δυο τους ελέγχουν όλη την κατάσταση, η μία προσπαθώντας να εκδικηθεί την άλλη. Θα δούμε σε ποιο σημείο θα φτάσουμε. Κι εάν θα υπάρξει κάποιο κέρδος από όλα αυτά. Ή μόνο πόνος και τραγωδία.

Αντώνης Καρυστινός (Ντίνος Βούλγαρης): Έρχονται πολλές και σκληρές αποκαλύψεις. Η αρχή της εκδίκησης!

Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα/Αγγελική): Η ημέρα που περίμεναν η Αλεξάνδρα και η Άντζελα πως θα ερχόταν. Ήταν μέρος του σχεδίου τους από την πρώτη στιγμή. Τα πράγματα έχουν πάει ακριβώς όπως τα σχεδίαζε η Αλεξάνδρα.

Παρ’ όλα αυτά η Άντζελα έχει άρχισε να έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις πάνω στο σχέδιο και στην εξέλιξή του… Θα αποκαλυφθούν τα πάντα! Σήμερα είναι η μέρα που αποκαλύπτεται όλο το παρελθόν, η δουλειά που έκανε προηγουμένως και ουσιαστικά ότι ήταν μέρος ενός σχεδίου και πιόνι ενός σχεδίου κι αυτή.

