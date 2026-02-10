Οι συλληφθέντες είχαν κάνει αίτηση για άσυλο στην Ολλανδία, πιθανόν το 2015.

Η αστυνομία της Ολλανδίας συνέλαβε δεκαπέντε άτομα, τα οποία είναι ύποπτα για την διάδοση προπαγάνδας υπέρ του Ισλαμικού Κράτους παρακινώντας άλλους χρήστες να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι αναρτήσεις στο TikTok, κάποιες με περισσότερες από 100.000 θεάσεις, ενθάρρυναν τον κόσμο να ενταχθεί στο Ισλαμικό Κράτος και εξυμνούσαν τι σημαίνει να γίνεται κάποιος μάρτυρας για τη βίαιη ισλαμική οργάνωση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

{https://x.com/visegrad24/status/2021218173609996569}

Οι 13 από τους υπόπτους είναι Σύριοι και 4 έχουν ολλανδική υπηκοότητα. Τέσσερις είναι ανήλικοι. Οι ύποπτοι, ηλικίας 16 έως 53 ετών, βρίσκονται υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν.