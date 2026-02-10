Η Metlen ανακοίνωσε ότι το EBITDA του 2025 αναμένεται να είναι περίπου 25% χαμηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις.

Η προειδοποίηση για την κερδοφορία του 2025 (profit warning) που εξέδωσε η Metlen Energy & Metals φέρνει στο προσκήνιο καθυστερήσεις και αυξημένα κόστη σε ορισμένα έργα της εταιρείας, χωρίς όμως να αλλάζει τη συνολική της εικόνα, σύμφωνα με τη Fitch Ratings.

Ο διεθνής οίκος διατήρησε αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση «BB+» με σταθερό outlook, εκτιμώντας ότι η προειδοποίηση για τα κέρδη δεν επηρεάζει τα βασικά μεγέθη και τις προοπτικές του ομίλου.

Η Metlen ανακοίνωσε ότι το EBITDA του 2025 αναμένεται να είναι περίπου 25% χαμηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Η μείωση οφείλεται κυρίως σε απρόβλεπτες υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις σε έργα του τομέα Power Projects, καθώς και στη μετάθεση της ολοκλήρωσης ορισμένων συναλλαγών πώλησης έργων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρά τα προβλήματα, η εταιρεία επανέλαβε ότι διατηρεί τον μεσοπρόθεσμο στόχο της και ότι οι βασικές της δραστηριότητες συνεχίζουν να αποδίδουν ισχυρά.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Fitch εκτιμά ότι το EBITDA του 2025 θα διαμορφωθεί στα περίπου 750 εκατ. ευρώ, από εκτίμηση κοντά στο 1 δισ. ευρώ που είχε προηγουμένως. Το καθαρό χρέος αναμένεται να αυξηθεί στα 2,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερη μόχλευση για τη συγκεκριμένη χρονιά. Ωστόσο, ο οίκος θεωρεί ότι από το 2026 τα μεγέθη θα βελτιωθούν, καθώς τα κέρδη και οι ταμειακές ροές θα ομαλοποιηθούν.

Η Fitch επισημαίνει ότι τα προβλήματα αφορούν κυρίως συγκεκριμένα έργα και δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αν δεν υπήρχαν οι απώλειες από τον τομέα Power Projects, η κερδοφορία της Metlen θα ήταν κοντά στους αρχικούς στόχους. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, άνω των 4 δισ. ευρώ, στοιχείο που της δίνει σημαντική οικονομική ευελιξία.

Ο οίκος αναγνωρίζει ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και σε συναλλαγές asset rotation σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Αυστραλία, κάτι που επηρέασε προσωρινά τα αποτελέσματα. Παρότι τέτοιες κινήσεις στηρίζουν το επιχειρηματικό μοντέλο της Metlen, οι χρονικές μεταθέσεις αυξάνουν τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα των κερδών.

Τέλος, η Fitch προειδοποιεί ότι νέα προβλήματα στην εκτέλεση έργων ή επιθετικές εξαγορές με υψηλό δανεισμό θα μπορούσαν να πιέσουν την αξιολόγηση στο μέλλον. Αντίθετα, η βελτίωση στον έλεγχο των έργων και η σταθερή πορεία των βασικών δραστηριοτήτων αναμένεται να στηρίξουν τη σημερινή αξιολόγηση, με τη Metlen να επιμένει στον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA 1,9 έως 2,1 δισ. ευρώ.