Το ΥΓΕΙΑ κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της ιατρικής φροντίδας στη χώρα μας, με την εγκατάσταση του πρώτου πλήρως ψηφιακού PET/CT νέας γενιάς στην Ελλάδα Biograph Trinion της Siemens Healthineers.

Με τη νέα αυτή επένδυση, το ΥΓΕΙΑ επιβεβαιώνει τον διαχρονικό του ρόλο στην αιχμή των εξελίξεων, συνεχίζοντας μια πορεία που ξεκίνησε το 2004 με τη λειτουργία του πρώτου Τμήματος PET/CT. Από τότε, θέτει σταθερά τα πρότυπα της Μοριακής Απεικόνισης στη χώρα, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της διάγνωσης και της εμπειρίας του ασθενή.

Το Biograph Trinion εκπροσωπεί μια νέα γενιά υβριδικής απεικόνισης, βασισμένη σε πλήρως ψηφιακή τεχνολογία και στην αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε όλα τα στάδια της εξέτασης.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά η πιθανότητα σφαλμάτων, ακόμη και σε απαιτητικές περιπτώσεις, ενώ παράλληλα παράγονται εικόνες υψηλής ευκρίνειας που ενισχύουν την αξιοπιστία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Χάρη στη νέα τεχνολογία, η αναγνώριση του σταδίου της νόσου και η αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία γίνονται ευκολότερες και πιο ακριβείς.

Ταυτόχρονα, ο χρόνος της εξέτασης μειώνεται σημαντικά, έως και κατά 50%, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση και λιγότερη καταπόνηση για τον ασθενή.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μείωση της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο εξεταζόμενος, σε ποσοστό άνω του 50%, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας την ποιότητα της απεικόνισης. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο άνετη, ασφαλής και λιγότερο αγχωτική εμπειρία για τον ασθενή.

Σε συνδυασμό με τα προηγμένα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας που διαθέτει το ΥΓΕΙΑ, το Biograph Trinion συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση, από την ακριβή απεικόνιση έως τη στοχευμένη θεραπευτική καθοδήγηση.