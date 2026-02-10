Ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τις πρόβες και τη συνεργασία του με τους 28 υποψήφιους.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένα από τα πρόσωπα που το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες ως σκηνοθέτης και χορογράφος, υπογράφοντας πληθώρα από σκηνικές παρουσίες.

Το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, ο Φωκάς Ευαγγελινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την πορεία του στον διαγωνισμό, αλλά και για τις εμπειρίες του από τις πρόβες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τη φετινή Eurovision.

Με αφορμή τη φετινή του συνεργασία με τους 28 καλλιτέχνες, ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε τόσο στη δική του διαδρομή στον θεσμό όσο και στα τραγούδια που έχουν κατατεθεί:

«Κάνω Eurovision πολλά χρόνια. Από το 2004, που πήγα πρώτη φορά με το Σάκη Ρουβά, είμαι σχεδόν 22 χρόνια, όχι κάθε χρόνο… Με εμπνέει ο καλλιτέχνης και το τραγούδι κάθε φορά».

Όσα ανέφερε ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη Eurovision

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Φωκάς Ευαγγελινός σχολίασε τους 28 συμμετέχοντες, τονίζοντας πως ξεχωρίζουν για τις φωνές τους και τη δημιουργικότητά τους, ενώ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο συνηθίζει να εργάζεται:

«Όταν ήρθε η Μαρία Κοζάκου και μου είπε ότι είναι 28 τραγούδια… λέω δεν προλαβαίνουμε. Αλλά η αγάπη για τη Eurovision και αυτό που πρεσβεύει… Το σημαντικό είναι ότι έχουν έρθει νέοι άνθρωποι που έχουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και την άποψή τους. Όλα μπορούν να συμβούν. Η ΕΡΤ μάς βοήθησε πάρα πολύ, η εταιρεία παραγωγής έχει τεράστια εμπειρία και συνεργαζόμαστε υπέροχα…»

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής της σκηνικής παρουσίας, εξήγησε πως το όραμα ανήκει πάντα στον καλλιτέχνη: «Γίνανε τα ραντεβού με τους καλλιτέχνες, τι φαντάζεται ο κάθε ένας... δεν είναι οι δικές μου ιδέες το τι θα συμβεί. Είναι το όραμα του καλλιτέχνη, με συζήτηση και με την εμπειρία μου… Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ –δουλεύουμε από τις εννέα το πρωί μέχρι τις εννέα το βράδυ για να γίνουν οι τρεις βραδιές–, με συγκινεί ότι άνοιξε ο διαγωνισμός για νέους ανθρώπους. Είναι συγκλονιστικές οι φωνές τους… πιο καλές από αυτές που ακούσαμε στα κλιπάκια. Είναι αλλιώς να το βλέπεις από ένα έτοιμο υλικό και διαφορετικό να βλέπεις το σώμα να λειτουργεί 100% πάνω στη σκηνή… Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή του κοινού στην τελική επιλογή: «Είναι 28 τραγούδια και είναι στο χέρι του κοινού. Αυτό είναι το σημαντικό. Το κοινό πρέπει να συμμετέχει, είναι στο χέρι του ποιο τραγούδι θα αγαπήσουν και θα ξεχωρίσουν».

Εστιάζοντας περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με τους υποψήφιους καλλιτέχνες, εξήγησε πως ο ίδιος παραθέτει τη γνώμη του, ωστόσο δεν είναι «κάθετος» απέναντι στις προτάσεις και την ιδέα των καλλιτεχνών.

Κλείνοντας, στάθηκε στη φιλοσοφία της συνεργασίας του με τους νέους καλλιτέχνες: «Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε επειδή αγαπάμε τον διαγωνισμό. Φέτος έγινε ένα μεγαλύτερο βήμα. Δηλαδή δύο ημιτελικοί και ένας τελικός… Υπάρχει κούραση, αλλά κάθε φορά που έρχεται ένας ακόμη καλλιτέχνης, πρέπει να μηδενίζεις, γιατί έρχεται ένα παιδί με όνειρα και πρέπει να κάνεις το καλύτερο… Τώρα είμαστε στη διαδικασία των προβών, έγινε πολύ καλή δουλειά και προετοιμασία. Υπάρχει 100% σκηνική σιγουριά».

Υπενθυμίζεται πως ο Α’ Ημιτελικός για το Sing for Greece θα μεταδοθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, θα μεταδοθεί ο Β’ Ημιτελικός. Ο μεγάλος Τελικός αναμένεται για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

