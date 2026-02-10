Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το ζευγάρι.

Ξανά γονείς θα γίνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα καθώς ή σύζυγος του τραγουδιστή ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με ένα βίντεο στα social media.

Η Αλεξάνδρα Νίκα διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ οι δυο τους ανακοίνωσαν την ευχάριστη είδηση στους γονείς τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι πριν από περίπου δύο μήνες.

Το «Πρωινό» του Ant1 επικοινώνησε και με τους δύο παππούδες, τον Βασίλη Αργυρό και τον Γιώργο Νίκα.

Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού, εξομολογήθηκε: «Τι να ευχηθείτε; Είμαι ήδη παππούς πολλές φορές, οπότε η χαρά είναι για όλα τα παιδιά. Η χαρμόσυνη ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες. Να πάνε όλα καλά και να είναι ευτυχισμένοι. Η μεγαλύτερη ευτυχία του Κωνσταντίνου είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και δευτερευόντως και η καριέρα του. Ο καθένας νομίζω έχει προτεραιότητα την οικογένειά του από οτιδήποτε άλλο».

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της Αλεξάνδρας Νίκα, Γιώργος Νίκας ανέφερε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Όταν δύο νέα παιδιά που αγαπιούνται και θέλουν να δώσουν όλη τη φροντίδα τους σε μια νέα ζωή που είναι κομμάτι τους, αυτό είναι ευτυχία».