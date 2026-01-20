Η συγκινητική αναφορά του Κωνσταντίνου Αργυρού στον γιο του.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραχώρησε συνέντευξη στο podcast της Γιώτας Τσιμπρικίδου και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Rythmos 9.49», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, μέσω της εκπομπής «Happy Day» του Alpha.

Ο τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον ερχομό του γιου του και τη ριζική αλλαγή που έφερε στη ζωή του: «Το παιδί με άλλαξε από την άποψη ότι απέκτησε ουσιαστικό νόημα η ζωή μου».

«Δηλαδή, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνω το: μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dft8pk1ea8sp?integrationId=40599y14juihe6ly}