Ο Στράτος Τζώρτζογλου απαντάει στις φήμες του χωρισμού από τη Σοφία Μαριόλα, εξηγώντας πως τίποτα δεν μπορεί να είναι οριστικό, ωστόσο πλέον δεν μένουν μαζί.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, απάντησε για πρώτη φορά στις φήμες περί χωρισμού με τη Σοφία Μαριόλα, εξηγώντας μεταξύ άλλων πως πλέον μένουν χωριστά, ωστόσο δεν υπάρχει οριστική απομάκρυνσή τους.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno», όπου και αναφέρθηκε αναλυτικά στις συνθήκες που επικρατούν πλέον στην προσωπική του ζωή, εξηγώντας ταυτόχρονα τη στάση που έχει επιλέξει να κρατάει όταν μία μεγάλη σχέση έρχεται στο τέλος της.

Η αναφορά του Στράτου Τζώρτζογλου στη Σοφία Μαριόλα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός απάντησε στις ερωτήσεις αναφορικά με το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε πως πλέον δεν μένουν μαζί, ωστόσο το οριστικό τέλος θα έρθει μόνο αν ένας από τους δύο ερωτευτεί κάποιον άλλον.

Ο ίδιος λοιπόν, απάντησε στις ερωτήσεις για τη σχέση του με τη Σοφία Μαριόλα, κάνοντας παράλληλα μία αναφορά και στην πρώην σύζυγό του, Μαρία: «Η Σοφία είναι πραγματικά ένας άγγελος, πανέμορφος, υπέροχος άνθρωπος. Αυτό είναι που εγώ θαυμάζω και ερωτεύτηκα σε αυτή, και γι’ αυτό παντρεύτηκα δεύτερη φορά ενώ δεν το είχα σκοπό. Τη συνάντησα πριν 8 χρόνια… Αυτές οι σχέσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Όπως και με τη Μαρία. Χωρίσαμε με τους κοινωνικούς όρους, αλλά είμαστε πάντα μαζί, δουλεύουμε μαζί, είναι οικογένειά μου…».

Σε δεύτερο χρόνο, αφού επιβεβαίωσε πως πλέον δεν συγκατοικούν, αποκάλυψε πως το καλοκαίρι θα πάνε μαζί διακοπές και έχουν καθημερινή επικοινωνία: «Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Η σχέση μας εξελίχθηκε, όπως εξελίχθηκε η σχέση μας με τη Μαρία», είπε και έσπευσε να εξηγήσει:

«Τον Οκτώβριο, που είχε και η μαμά της κάποια θέματα και την ήθελε κοντά της, πήγε στη Θεσσαλονίκη, όταν ανέβηκα εγώ, συναντηθήκαμε, πήγα στο σπίτι της, μείναμε μαζί κανονικά. Τώρα έχει αλλάξει σπίτι, από κάπου διέρρευσε αυτό. Δεν θέλαμε όμως να βγει, γιατί θα γράφανε ότι χωρίσαμε, ότι τσακωθήκαμε και όλα αυτά τα σενάρια. Μετά γίνεται μια παραφιλολογία που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε τη Σοφία. Δεν λέω ότι είναι οριστικό. Δεν ξέρω τι μου ξημερώνει αύριο. Το καλοκαίρι έχουμε κανονίσει να πάμε διακοπές μαζί».

Και πρόσθεσε: «Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα αν ερωτευτεί εκείνη ή εγώ κάποιον άλλον, εκεί θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση μας. Δεν μπήκαμε σε συναισθηματικούς καβγάδες. Δεν χωρίσαμε, απλώς αλλάξαμε χώρο. Δεν θέλαμε να βγει αυτή η πληροφορία, γιατί θα δινόταν ένταση».



Ταυτόχρονα λοιπόν, ο Στράτος Τζώρτζογλου εξήγησε το λόγο για τον οποίο δεν έχει μπει μία οριστική τελεία μεταξύ τους: «Δεν με ενοχλεί να πουν ότι χωρίσαμε, γιατί δε χωρίσαμε. Αύριο θα βγούμε έξω, θα πουν ότι τα ξαναφτιάξαμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε; Δεν χωρίζω ποτέ από αυτό που αγαπάω. Αν κάποιος ερωτευτεί θα φύγει από τη σχέση, τότε χωρίζεις. Αν ερωτευτώ κάποια άλλη, η πρώτη που θα ενημερωθεί θα είναι η Σοφία. Κι εκείνη αν έχει άλλες προτεραιότητες που την κάνουν ευτυχισμένη και είναι ωφέλιμες, θα το αποδεχτώ. Είμαι πολύ ερωτευμένος με τη ζωή… είμαι ερωτευμένος με τη Σοφία.

Πρέπει ντε και καλά να μένουμε στον ίδιο χώρο και οι δικές μου συνήθειες να την καταπιέζουν; Έχω ολοκληρώσει έναν κύκλο πραγμάτων με τη Σοφία και πάμε σε έναν δεύτερο κύκλο πιο όμορφος».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε και στην παρεξήγηση που δημιουργήθηκε όταν απάντησε αρνητικά για το χωρισμό του σε δημοσιογράφο από την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, εξηγώντας πως η αρνητική του απάντηση αφορούσε άλλο ερώτημα:

«Ήρθα από την Αμερική και έπαθα σοκ. Με πήραν 40 τηλέφωνα οι δημοσιογράφοι. Έγινε και μια βλακεία με την Σταματίνα Τσιμτσιλή που είπα όχι, αλλά η απάντησή μου ήταν σε μια άλλη ερώτηση που πήγε ετεροχρονισμένα… Μπερδευτήκαμε όλοι γενικώς, πήρανε μια άλλη απάντηση, για μια άλλη ερώτηση. Δεν έγινε επίτηδες…».